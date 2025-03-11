Экс-голкипер Шахтера - об Ордеце: Говорят, что он очень много донатил на ВСУ, но это все оправдания

Украинский вратарь "Окжетпеса" Алексей Шевченко высказался о своем бывшем одноклубнике в "Шахтере" Иване Ордеце.

- Поддерживаете ли общение с Ордецом? Он объяснял как-то свое решение остаться некоторое время играть в РФ после начала полномасштабного вторжения?

- Я с ним связь не поддерживаю после его непонятного решения. Мне лично ничего не надо объяснять. Да, говорят, что он очень много донатил на ВСУ, но это все оправдания. Для меня его действия абсолютно непонятны, - ответил Шевченко.