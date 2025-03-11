Экс-голкипер Шахтера - об Ордеце: Говорят, что он очень много донатил на ВСУ, но это все оправдания
Не простил
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Украинский вратарь "Окжетпеса" Алексей Шевченко высказался о своем бывшем одноклубнике в "Шахтере" Иване Ордеце.
- Поддерживаете ли общение с Ордецом? Он объяснял как-то свое решение остаться некоторое время играть в РФ после начала полномасштабного вторжения?
- Я с ним связь не поддерживаю после его непонятного решения. Мне лично ничего не надо объяснять. Да, говорят, что он очень много донатил на ВСУ, но это все оправдания. Для меня его действия абсолютно непонятны, - ответил Шевченко.
Напомним, с 2019 до лета 2022 Ордец выступал в составе московского "Динамо". Сейчас украинец играет за немецкий "Бохум".
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