Силы обороны ночью поразили Московский НПЗ и другие стратегические объекты РФ - Генштаб
Результаты атаки
росзмі
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Московского нефтеперерабатывающего завода и объекты нефтепровода "Дружба" в Орловской области РФ.
В операции принимали участие подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины и другие составляющие Сил обороны.
"В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.
Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта «Усть-Луга», что в Ленинградской области.
Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России
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