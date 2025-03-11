США исключили возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года, - СМИ
Якобы об этом шла речь на переговорах в Саудовской Аравии
Слово і Діло
Соединенные Штаты не хотят обсуждать возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года.
Об этом пишет Sky News.
"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, как будет выглядеть прекращение огня", - отметил корреспондент издания.
Официальные лица США, по его словам, заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо запросах Украины относительно возвращения к границам по состоянию на 2014 или 2022 год.
В то же время в Центре противодействия дезинформации отрицают это.
"В сети распространяется информация со ссылкой на иностранные источники, якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, существовавшим до начала военной агрессии России.
Утверждается, что американские чиновники заявили, что якобы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины о восстановлении границ 2014 или 2022 года. Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", - отметили там.
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