Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
Официальное итоговое заявление сторон
president.gov.ua
Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии.
Об этом информирует Офис президента.
Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, защищающего свое государство, и согласились, что сейчас пора начать процесс установления длительного мира.
Украинская делегация в очередной раз выразила глубокую признательность от имени украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значительный прогресс на пути к миру.
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Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.
Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.
Кроме того, команды Украины и США обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс".
В конце концов, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.
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