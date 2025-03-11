Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии.

Об этом информирует Офис президента.

Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, защищающего свое государство, и согласились, что сейчас пора начать процесс установления длительного мира.

Украинская делегация в очередной раз выразила глубокую признательность от имени украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значительный прогресс на пути к миру.

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Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, команды Украины и США обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс".

В конце концов, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.