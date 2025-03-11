Зеленский: Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские"

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи делегаций Украины и США в Джидде.

Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе - ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего - это освобождение пленных.

Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг.

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Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.