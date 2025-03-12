Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта

"Бенфика" с Трубиным уступила "Барселоне"

После победы в первом матче каталонцы взяли верх и в ответном поединке. Трубин провел неплохой матч, совершив несколько сейвов, но все равно пропустил трижды.

"ПСЖ" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов

Неделю назад парижане проиграли дома, имея значительное игровое преимущество. В ответном матче уже "Ливерпуль" создал больше моментов, но в основное время победили подопечные Луиса Энрике благодаря голу Дембеле. Дополнительное время завершилось без голов, поэтому командам пришлось определять победителя в серии пенальти. Доннарума взял удары Дарвина Нуньес и Кертис Джонс, а вот парижане все свои удары реализовали.



"Интер" прошел "Фейеноорд", "Бавария" второй раз обыграла "Байер"

Остальные два матча игрового дня прошли без сюрпризов. "Интер" повторно обыграл "Фейеноорд" и прошел в четвертьфинал. "Бавария" во второй раз победила "Байер" и тоже попала в восьмерку сильнейших.

"Динамо" не сумело обыграть "Зарю"

Киевляне традиционно не разрешили луганскому клубу использовать своих игроков, находящихся в аренде в "Заре". Но даже в условиях кадрового дефицита подопечные Бартуловича сумели дать бой фавориту и завоевать ничью.

"Шахтер" потерял очки в игре с "Карпаты"

Донецкий клуб не воспользовался осечкой "Динамо" и тоже потерял очки в игре с "Карпатами". "Шахтер" создал несколько голевых моментов, но пробить Кинарейкина так и не смог. Таким образом, отрыв между двумя грандами украинского футбола сохранился и составляет 11 очков при одной игре в запасе у подопечных Пушича.

"Полесье" опозорилось в Ровно

Команда Ашура пропустила 5 (!) голов в поединке против "Вереса". Счет явно не по игре, но высокая линия обороны гостей и слабая реализация своих моментов привели к такому результату. Игроком матчем стал Руслан Степанюк, отличившийся дублем и отдавший голевую передачу.

"Александрия" разгромила "Оболонь"

Единственной победившей в этом туре командой из четверки лидеров стала "Александрия". Подопечные Руслана Ротаня без труда обыграли столичную "Оболонь", отправив в ворота "пивоваров" четыре гола без ответа.

Денис Бойко завершил карьеру

Экс-голкипер киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины объявил о завершении карьеры в 37-летнем возрасте. В последнее время Денис работал экспертом по УПЛ-ТВ. Активные выступления Бойко завершил летом 2024 года, когда покинул "Полесье". С этого времени голкипер не раз говорил, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры, но так и не получил достойных предложений.

"Александрия" подписала Булецу

Контракт полузащитника принадлежал "Динамо", но последние полгода Сергей провел в польской "Лехии". В Польше дела Булецы шли не очень хорошо, поэтому "Динамо" прервало арендное соглашение. Полузащитник подписал контракт с "Александрией" сроком на 2,5 года.