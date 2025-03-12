Вацко назвал еще одного футболиста, которого Динамо готово отпустить

Капитан команды Виталий Буяльский может вскоре покинуть Киев. Об этом сказал комментатор Виктор Вацко в эфире своей авторской программы.

"Буяльский не молодеет. Слухи ходят, что "Динамо" готово будет его отпустить, если у него будет вариант, который самого Виталия устроит. То есть "Динамо" готово проявить уважение к футболисту, который много лет верой и правдой служил клубу. Но опять-таки мы говорим, что это будет потеря важного футболиста для киевского "Динамо", это будет потеря лидера", – подчеркнул комментатор.

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32-летний Буяльский в столичном гранде с 2010 года (с перерывом на сезон 2013/14 в "Говерле"). С киевским клубом он трижды становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал Кубок страны.