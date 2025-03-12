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Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

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237 единиц техники

Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 1430 российских оккупантов, 3 танка, 7 бронемашин и 44 артсистемы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 889 050 (+1430) человек,
  • танков - 10306 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 21430 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 24390 (+44) ед,
  • РСЗО - 1314 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1103 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28912 (+111),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40274 (+69) ед,
  • специальная техника - 3777 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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