Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
237 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 1430 российских оккупантов, 3 танка, 7 бронемашин и 44 артсистемы.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 889 050 (+1430) человек,
- танков - 10306 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 21430 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 24390 (+44) ед,
- РСЗО - 1314 (+1) ед,
- средства ПВО - 1103 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28912 (+111),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40274 (+69) ед,
- специальная техника - 3777 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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