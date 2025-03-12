Стало известно, обсуждали ли во время переговоров в Саудовской Аравии тему выборов в Украине
Обошлось без этого
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Во время встречи украинской и американской делегаций в городе Джидда в Саудовской Аравии не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского и проведение выборов.
Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджай.
"Источник, который непосредственно участвует в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", - написала она в соцсети X.
Напомним, с украинской стороны участие в переговорах принимали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. С американской стороны - госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц.
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