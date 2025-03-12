  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия ночью запустила 133 БПЛА и три ракеты. Известны результаты работы ПВО
В тренде

Россия ночью запустила 133 БПЛА и три ракеты. Известны результаты работы ПВО

Общие новости

Долетели и до запада страны

Россия ночью запустила 133 БПЛА и три ракеты. Известны результаты работы ПВО

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 12 марта враг ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте такжеПочти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Подтверждено сбитие 98-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. 20 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

По теме
yellow-arrow
"Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо
yellow-arrow
Стало известно, обсуждали ли во время переговоров в Саудовской Аравии тему выборов в Украине
yellow-arrow
Почти полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости