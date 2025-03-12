Россия ночью запустила 133 БПЛА и три ракеты. Известны результаты работы ПВО

В ночь на 12 марта враг ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



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Подтверждено сбитие 98-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. 20 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.