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"Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо

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Воспоминания об уже ушедшем из жизни футболисте

"Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо

Getty Images_

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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский считает экс-полузащитника "бело-синих" Валентина Белькевича главной легендой столичного клуба.

"Он так же из Минска, как и я. Поэтому мы даже снимали квартиру в одном доме. И когда он жил с Седаковой.

У него был единственный на тот момент в Киеве Mercedes SL. Вы и сами знаете, это 5.5 литров. В общем, он всегда меня забирал с базы. Всегда подвозил домой, независимо от того, хочу я ехать с ним или нет. У него это было, не знаю... возможно, он воспринимал меня как младшего, возможно, я не так много зарабатывал в то время, как он.

Он часто приходил в гости. Для моего отца Белькевич был эталоном, потому что мой папа тоже белорус, поэтому для него это было чем-то особенным. Валентин был замечательным человеком и навсегда не только в моем сердце, но и во многих. Поэтому Валик – это первая и последняя, даже не Шевченко, не Ребров, а Белькевич для меня главная легенда "Динамо" Киев", - считает Милевский.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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