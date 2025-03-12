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Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения

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Приговор все-таки вынесен

Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом информирует "Эхо Кавказа".

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам: о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валери Гелашвили.

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Новый срок лишения свободы будут отсчитывать с момента задержания Михаила Саакашвили - 1 октября 2021 года. Согласно приговору, на свободу он сможет выйти только 1 октября 2030 года.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти.

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