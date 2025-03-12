Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения
Приговор все-таки вынесен
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом информирует "Эхо Кавказа".
Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам: о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валери Гелашвили.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Новый срок лишения свободы будут отсчитывать с момента задержания Михаила Саакашвили - 1 октября 2021 года. Согласно приговору, на свободу он сможет выйти только 1 октября 2030 года.
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти.
Популярное сейчас
- Вацко назвал еще одного футболиста, которого Динамо готово отпустить
- Стараний Алиссона на этот раз оказалось недостаточно. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Обзор матча
- ЛЧ. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Доннарумма – герой Парижа
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ