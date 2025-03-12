Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes

Украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил. Об этом информирует военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

"25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Этот город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную территорию в Курской области на западе России, которая быстро сокращается.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины", - написал Акс.