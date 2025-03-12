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Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes

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Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил. Об этом информирует военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

"25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Этот город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную территорию в Курской области на западе России, которая быстро сокращается.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины", - написал Акс.

По данным DeepState, войска РФ зашли в восточную часть города Суджа Курской области.

10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угрозы окружения украинских подразделений на Курщине нет.

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Украина ВСУ война с россией Forbes
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Бураков
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