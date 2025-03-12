Госсекретарь США ответил, шла на переговорах речь о территориальных уступках Украины
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Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждали вопрос территориальных уступок. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы говорили о том, как может выглядеть переговорный процесс, и эти разговоры включали обсуждение территориальных уступок.
Мы настоятельно призываем Россию прекратить все военные действия. Военного решения этого конфликта не существует", - цитирует Рубио The Guardian.
По его словам, Америка призывает Россию прекратить все военные действия.
Также Рубио сказал, что соглашение по минеральным ресурсам не является частью гарантий безопасности для Украины, отметив, что европейским партнерам "нужно быть вовлеченными в это".
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