Зеленский ответил, когда в Украине отменят военное положение и будут выборы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для отмены военного положения и проведения выборов.

Также глава государства отметил, что сейчас надо сосредоточиться на первых шагах по перемирию и наработке плана завершения войны.

"Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали, и сказали «да». А вопрос: будет ли готова на это российская сторона? Второе: готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому?

Я откровенно говорил, что считаю - тишину в небе и на море понятно, как мониторить для нас. Но, если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело, и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом. И об этом говорили стороны. Это очень важно.

Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.