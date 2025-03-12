Экс-президента Саакашвили в Грузии приговорили к 9 годам заключения

Бывшего президента Груззии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам заключения за растрату бюджетных средств по так называемому "делу о пиджаках".

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как говорится в матери але издания, решение огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отрицали все обвинения, подчеркивая, что дело имеет политический характер и связано с преследованием оппозиции.

В то же время в прокуратуре заявляли, что с 1 мая 2009 года по 25 февраля 2013 года по указанию Саакашвили из государственного бюджета потратили около 9 миллионов лари (тогда это было примерно 5,4 миллиона долларов) на личные нужды экс-президента.

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок за решеткой. Ранее суды вынесли ему приговоры еще по двум делам – за незаконное помилование убийц Сандро Гиргвлиани и за организацию избиения депутата Валерия Гелашвили.

Новый срок заключения для Михеила Саакашвили будут считать от даты его задержания – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно решению суда, Саакашвили сможет выйти на свободу не ранее 1 октября 2030 года.

В то же время против него до сих пор продолжаются судебные разбирательства по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении грузинской границы.

Прокуратура утверждает, что Михеил Саакашвили использовал государственные средства на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В частности, семь пиджаков, из-за чего дело и получило такое название, и кашемировое спортивное пальто на сумму 28,6 тысячи долларов.