"Его очень уважают в Украине", - Шевченко расхвалил Луческу

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Румынию, где 10-11 марта проходили "Курсы тренеров по женскому футболу".

Во время беседы с журналистами Андрей Николаевич оценил работу известного специалиста Мирчи Луческу, который возглавлял в Украине "Шахтер" и "Динамо".

"В Румынии дружелюбные люди, которые неоднократно нам помогали. У меня остались невероятные воспоминания после Евро- 2024 года. В это время вы сформировали сильную команду, я помню, как тяжело было Украине играть против такого соперника.

В последнее время я не встречался с Луческу. Мы пересекались раньше на заседаниях УЕФА. Его очень уважают в Украине, он является важной фигурой в футболе. Мирча достиг успехов и в киевском "Динамо", и в донецком "Шахтере". У меня осталось много приятных воспоминаний о нем. Луческу имеет много энергии, когда дело касается футбола. Это фантастика", – сказал Шевченко.