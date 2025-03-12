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"Его очень уважают в Украине", - Шевченко расхвалил Луческу

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Андрей Николаевич посетил Румынию

"Его очень уважают в Украине", - Шевченко расхвалил Луческу

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Румынию, где 10-11 марта проходили "Курсы тренеров по женскому футболу".

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Во время беседы с журналистами Андрей Николаевич оценил работу известного специалиста Мирчи Луческу, который возглавлял в Украине "Шахтер" и "Динамо".

"В Румынии дружелюбные люди, которые неоднократно нам помогали. У меня остались невероятные воспоминания после Евро- 2024 года. В это время вы сформировали сильную команду, я помню, как тяжело было Украине играть против такого соперника.

В последнее время я не встречался с Луческу. Мы пересекались раньше на заседаниях УЕФА. Его очень уважают в Украине, он является важной фигурой в футболе. Мирча достиг успехов и в киевском "Динамо", и в донецком "Шахтере". У меня осталось много приятных воспоминаний о нем. Луческу имеет много энергии, когда дело касается футбола. Это фантастика", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Мирча Луческу УАФ
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Опубликовал: Михаил Черныш
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