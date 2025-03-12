Организатор первого в истории матча сборной Украины "погорел" на схеме для уклонистов

Ужгородский горрайонный суд признал виновным бывшего проректора Восточно-европейского славянского университета Степана Селменского в препятствовании законной деятельности ВСУ и подкупе служащих.

Приговор был вынесен 7 марта. Участнику преступной группы, которая за деньги способствовала фиктивному обучению уклонистов, назначили год условного срока.

Речь идет о схеме, которую в 2024 году в Ужгороде организовала ректор частного Восточно-европейского славянского университета Людмила Несух. Она, Степан Селменский и бывший военнослужащий искали желающих избежать мобилизации и устраивали их на фиктивную учебу в Пряшевский университет в Словакии. Вступление в иностранный ВУЗ стоило уклонистам 1500 евро, еще 700 долларов стоило оформление отсрочки от мобилизации.

В ходе судебного заседания Степан Селменский заключил с прокурором соглашение о признании виновности и обязался перечислить на нужды ВСУ 400 тыс. грн. Как следствие, судья Оксана Светлик признала экс-проректора Восточно-европейского славянского университета виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и подкупе служащих и назначила ему 5 лет заключения с лишением права год занимать руководящие должности в учебных заведениях высшего образования без конфискации имущества. Реальный срок наказания суд заменил год условного.

Добавим, что Степан Селменский является одним из первых лайнсменов ФИФА по футболу в Украине. Был футболистом ужгородской "Говерлы" и ровенского "Авангарда".

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Также известен тем, что был одним из организаторов первого в истории матча сборной Украины против Венгрии (1:3), который состоялся в Ужгороде 29 апреля 1992 года.

Он также является членом исполкома Закарпатской ассоциации футбола и Ассоциации спортивных журналистов Украины.