Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
Говорится о санкционных действиях и усилении Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский ожидает сильных шагов от США, если Россия откажется от перемирия.
Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
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"Сильные шаги в отношении российской стороны. Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях и усилении Украины", - подчеркнул он.
Как сообщалось, после переговоров в Джидде США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские".
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