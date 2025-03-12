  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
В тренде

Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США

Общие новости
Обновлено

Говорится о санкционных действиях и усилении Украины

Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский ожидает сильных шагов от США, если Россия откажется от перемирия.

Читайте такжеЗеленский ответил, когда в Украине отменят военное положение и будут выборы

Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Сильные шаги в отношении российской стороны. Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях и усилении Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, после переговоров в Джидде США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские".

По теме
yellow-arrow
Трамп: США отправили людей в Россию, теперь перемирие зависит от россиян
yellow-arrow
Организатор первого в истории матча сборной Украины "погорел" на схеме для уклонистов
yellow-arrow
"Его очень уважают в Украине", - Шевченко расхвалил Луческу
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Goodwin95 (Киев)
12.03.2025 в 19:32
То запрещает даже думать о перемирии, а теперь упрашивает пойти
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Goodwin95 (Киев)
12.03.2025 в 19:32
То запрещает даже думать о перемирии, а теперь упрашивает пойти
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
12.03.2025 в 19:19
Дурний думкою багатіє. Розраховувати треба на самих себе, а не на когось іншого. Тим більше - на трампа. Це ще той підор
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости