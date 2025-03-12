Трамп: США отправили людей в Россию, теперь перемирие зависит от россиян

Люди из команды президента США Дональда Трампа едут в Россию, чтобы говорить о прекращении огня.

Об этом пишет The Guardian.

"У нас есть люди, которые едут в РФ прямо сейчас. Теперь это все зависит от России", - сказал Трамп.

Также он добавил, что получил "некоторые положительные сообщения о прекращении огня".

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Кроме того, как пишет издание Clash Reports, президент США заявил, что есть вещи, которые он "мог бы сделать в финансовом смысле, что было бы очень плохо для России".

Напомним, что на переговорах в Джидде 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.