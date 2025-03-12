Известный украинский футбольный менеджер будет партнером Ракицкого в его агентстве

Вице-президент "Колоса" Владимир Генинсон будет стратегическим партнером спортивного бизнеса в Dominant Promotion –агентстве, которое основали Ярослав Ракицкий и его сестра Дарья.

О том, чем он будет заниматься в агентстве, рассказал сам Генинсон.

- Владимир Братиславович, видели, что вас представило агентство Ракицкого.

- Да. Я буду стратегическим партнером спортивного бизнеса в Доминант Промоушен. Будем развивать молодость. Это не просто агентство, которое занимается только футболистами, Доминант Промоушен занимается полностью построением карьеры спортсмена, начиная с детского возраста.

То есть с детства изучаем языки, рассказываем, что нужно, чтобы жизнь удалась в будущем, когда закончится карьера спортсмена, объясняем финансовую грамотность и т.д.

Доминант Промоушен - это первый глобальный спортивный проект в Украине, раньше этого никто не делал, занимались или агентской деятельностью, или маркетингом, а здесь все объединено в одно, кроме агентской деятельности, потому что агентской лицензии нет и пока не планируется.

- Кто вам предложил эту должность?

- Это агентство Ярослава и его сестры Дарьи. Мы много лет знакомы, и они мне предложили стать партнером.

- Клиентами Доминант Промоушен на сайте указаны Александр Кемкин, Валерий Лучкевич, Владимир Салюк, Даниил Голуб. Кого еще ожидать в этом списке?

- На этой неделе мы представим футболиста из "Металлиста 1925", а на следующей - из ЛНЗ. Чуть позже мы представим двух топ-боксеров. Фамилии пока назвать не могу.

- Расскажите немного о Ракицком, как он чувствует себя в роли функционера?

- Шикарный человек. Он отрытый и готов стать наставником для любого спортсмена. Ярослав может поделиться секретом успеха - как простой мальчик из Днепровской области стал звездой и игроком сборной Украины. Ракицкий лично разговаривает с каждым клиентом.

Также он каждые три недели ездит на "передок" и неделю живет с 35-й бригадой. Кроме Стаховского, мало спортсменов такое делают. Ярослав ездит на "передок", чтобы почувствовать, что такое настоящая война, а не сидеть дома в теплой ванне. Этот человек очень изменился после того, как началась полномасштабная война.