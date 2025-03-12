Путин может требовать прекращения поставок оружия Украине как условие прекращения огня, - Bloomberg

Диктатор РФ Владимир Путин может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие для прекращения огня в войне против Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин попытается тянуть время, поскольку хочет добиться более выгодных для себя условий.

Другой источник рассказал Bloomberg, что российские чиновники не обсуждали с американской стороной конкретное соглашение, которое украинская делегация согласовала 11 марта в Саудовской Аравии. Кремль считает предложенные условия неприемлемыми, говорится в статье.

Кроме этого, по словам одного из источников, Кремль также может требовать прекращения поставок оружия Украине как условие для прекращения огня.

Напомним, что на переговорах в Джидде 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.