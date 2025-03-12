Путин может требовать прекращения поставок оружия Украине как условие прекращения огня, - Bloomberg
Также Кремль якобы считает неприемлемыми предложенные условия от Украины и США
Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA
Диктатор РФ Владимир Путин может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие для прекращения огня в войне против Украины.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.
По словам собеседников агентства, Путин попытается тянуть время, поскольку хочет добиться более выгодных для себя условий.
Другой источник рассказал Bloomberg, что российские чиновники не обсуждали с американской стороной конкретное соглашение, которое украинская делегация согласовала 11 марта в Саудовской Аравии. Кремль считает предложенные условия неприемлемыми, говорится в статье.
Кроме этого, по словам одного из источников, Кремль также может требовать прекращения поставок оружия Украине как условие для прекращения огня.
Напомним, что на переговорах в Джидде 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.
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