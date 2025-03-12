Путин приехал на Курщину впервые с начала операции ВСУ, - росСМИ. ВИДЕО

Российские СМИ сообщают, что кремлевский лидер Владимир Путин посетил пункт управления в Курской области впервые с начала операции украинских сил в регионе.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По данным издания, Путин поставил задачу в ближайшее время выбить украинские войска. Российские силы якобы уже вернули под свой контроль 86% от захваченных Украиной территорий.

Также российский Генштаб сообщает, что на некоторых участках армия РФ якобы зашла в Сумскую область.

Путин также заявил, что к украинским военным, которых взяли в плен в Курской области, "будут относиться как к террористам".

Также российские медиа пишут, что их лидер на этот визит впервые с начала войны надел камуфляж. Ранее на встречах с военными он был в костюмах.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он утверждает, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.