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Экс-вратарь Карпат – о новом правиле в футболе: Это изменение направлено на то, чтобы добавить динамики игре

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Задержек времени станет меньше

Экс-вратарь Карпат – о новом правиле в футболе: Это изменение направлено на то, чтобы добавить динамики игре

Фото - Карпати

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Богдан Стронцицкий прокомментировал новое правило "8 секунд" в футболе.

“Это изменение направлено на то, чтобы добавить динамики игре и чтобы было меньше пауз. Но, по всей видимости, скрупулезно считать секунды судьи будут только в начале действия этих правил. Вы же видите, что арбитры далеко не всегда отсчитывают голкиперам шесть секунд. Обычно это время затягивается и на 10, и на 12 секунд”.

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“Я в профессиональном футболе уже больше 30 лет. За это время правила менялись не один раз и не два. Нам мяч то только руками разрешалось вводить, то только ногами. Также вратарю запрещалось второй раз брать мяч в руки, если он его поймал и бросил на газон, чтобы ввести ногой... Но я бы не сказал, что нововведения создают большие проблемы”, – сказал эксперт.

Богдан Эдуардович выступал в составе "зелено-белых" с 1992 по 2002 годы.

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Богдан Стронцицкий Карпаты (Львов)
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
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