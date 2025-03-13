Экс-вратарь Карпат – о новом правиле в футболе: Это изменение направлено на то, чтобы добавить динамики игре

Богдан Стронцицкий прокомментировал новое правило "8 секунд" в футболе.

“Это изменение направлено на то, чтобы добавить динамики игре и чтобы было меньше пауз. Но, по всей видимости, скрупулезно считать секунды судьи будут только в начале действия этих правил. Вы же видите, что арбитры далеко не всегда отсчитывают голкиперам шесть секунд. Обычно это время затягивается и на 10, и на 12 секунд”.

“Я в профессиональном футболе уже больше 30 лет. За это время правила менялись не один раз и не два. Нам мяч то только руками разрешалось вводить, то только ногами. Также вратарю запрещалось второй раз брать мяч в руки, если он его поймал и бросил на газон, чтобы ввести ногой... Но я бы не сказал, что нововведения создают большие проблемы”, – сказал эксперт.