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Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ

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Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 200 оккупантов, 2 бронемашины и 19 артсистем.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 по 13 марта 2025 года ориентировочно составляют:

  • - личного состава - около 890250 (+1200) человек
  • - танков - 10307 (+1)
  • - боевых бронированных машин - 21432 (+2)
  • - артиллерийских систем - 24409 (+19)
  • - РСЗО - 1314
  • - средств ПВО - 1103
  • - самолетов - 370
  • - вертолетов - 331
  • - БПЛА оперативно-тактического уровня - 28983 (+71)
  • - крылатых ракет - 3121
  • - кораблей/катеров - 28
  • - подводных лодок - 1
  • - автомобильной техники и автоцистерн - 40355 (+81)
  • - специальной техники - 3777
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.03.2025 в 11:13
А УКраины ? Включая погибших в ТЦК от избиений....
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.03.2025 в 11:13
А УКраины ? Включая погибших в ТЦК от избиений....
Ответить
0
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