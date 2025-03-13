Потери России в войне превысили более 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
Обновленная статистика
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 200 оккупантов, 2 бронемашины и 19 артсистем.
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 по 13 марта 2025 года ориентировочно составляют:
- - личного состава - около 890250 (+1200) человек
- - танков - 10307 (+1)
- - боевых бронированных машин - 21432 (+2)
- - артиллерийских систем - 24409 (+19)
- - РСЗО - 1314
- - средств ПВО - 1103
- - самолетов - 370
- - вертолетов - 331
- - БПЛА оперативно-тактического уровня - 28983 (+71)
- - крылатых ракет - 3121
- - кораблей/катеров - 28
- - подводных лодок - 1
- - автомобильной техники и автоцистерн - 40355 (+81)
- - специальной техники - 3777
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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