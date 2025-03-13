У Украины закончились предоставленные США дальнобойные ракеты - Associated Press
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Украина исчерпала запасы армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые были предоставлены США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники.
Чиновник США заявил, что в целом Америка предоставила Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.
"Высшее оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другие виды вооружений более ценными для ведения боевых действий", - пишет источник.
Высокопоставленные руководители обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, четко дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным.
Напомним, 11 марта Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии.
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