ПВО ночью сбила более 70 дронов, запущенных на Украину

В ночь на 13 марта Россия запустила баллистическую ракету Искандер-М из Курской области и 117 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 74-х шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. 38 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесская область и Запорожье.