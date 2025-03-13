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Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в России - источник

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Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в России - источник

Генштаб

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки накануне вечером нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.

Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

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Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода «Калужский газобетон».

Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были“, "бабахнуло по заводу“.

Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

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