Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в России - источник
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Генштаб
Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки накануне вечером нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.
Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.
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Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода «Калужский газобетон».
Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были“, "бабахнуло по заводу“.
Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.
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