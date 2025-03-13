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Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро

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Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 13 марта, Финляндия объявила о выделении 28 пакета помощи Украине на 200 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня в Хельсинки провел содержательную встречу с министром обороны Финляндии Антти Хякканеном. Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских Сил обороны.

Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно у финской оборонной промышленности для передачи Украине.

Еще один важный шаг - подписание Меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству", - подчеркнул Умеров.

Напомним, МИД Финляндии приняло решение о предоставлении 36,5 миллиона евро на гуманитарную помощь, из которых 16 миллионов евро будет направлено на поддержку Украины.

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Источник:
Рустам Умєров
Опубликовал: Александр Бураков
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