Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро

В четверг, 13 марта, Финляндия объявила о выделении 28 пакета помощи Украине на 200 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня в Хельсинки провел содержательную встречу с министром обороны Финляндии Антти Хякканеном. Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских Сил обороны.

Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно у финской оборонной промышленности для передачи Украине.

Еще один важный шаг - подписание Меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству", - подчеркнул Умеров.