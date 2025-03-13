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Зеленский: Россия стремится продолжать войну. Надеемся на давление США

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Процесс затянулся

Зеленский: Россия стремится продолжать войну. Надеемся на давление США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже более суток мир не слышит содержательного ответа России на предложение о перемирии.

Сегодня глава государства заслушал доклад участников украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

"Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды - молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными.

Наши представители проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях. Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос - это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля.

Обсудили потребность в обеспечении безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет заключения временного перемирия в Украине, а стремится к "долгосрочному мирному урегулированию".

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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