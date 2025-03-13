Россия изложила свои максималистские требования относительно мирного урегулирования войны, - WP

The Washington Post получила доступ к документу, подготовленному московским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ, который содержит требования России о прекращении войны в Украине.

Читайте также У Украины закончились предоставленные США дальнобойные ракеты - Associated Press

Об этом говорится в публикации издания 12 марта.

Документ, написанный в феврале 2023 года, раскрывает максималистские позиции Кремля, которые не только отвергают предыдущие мирные инициативы, но и определяют новые жесткие условия для прекращения конфликта.

Одно из главных требований в документе заключается в том, что мирное урегулирование войны в Украине не может произойти до 2026 года. Россия отвергает возможность мирных соглашений, которые бы предусматривали возвращение захваченных территорий Украине. В случае отсутствия официального признания российского суверенитета над ними, вероятность возобновления конфликта в среднесрочной перспективе остается высокой. Это ставит под сомнение возможность окончательного мирного урегулирования без реализации этих требований.

Документ также содержит предложения по укреплению переговорной позиции России. В частности, Россия планирует усилить напряженность между Соединенными Штатами, Китаем и Европейским Союзом, чтобы использовать это в своих интересах. Отмечено, что Россия может предложить США доступ к своим полезным ископаемым, в частности - на оккупированных украинских территориях, что выглядит как попытка разрушить предложенное соглашение между Украиной и США о разработке природных ресурсов.

Также в документе Россия предлагает нормализовать отношения с США через восстановление дипломатических отношений, в частности, путем назначения нового посла в США - Александра Дарчиева. Кроме того, указывается, что Россия согласится не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси в обмен на то, что США не будут размещать новые ракетные системы в Европе.

Что касается вопроса поставок оружия, документ содержит требование к США остановить поставки вооружений Украине, в обмен на что Россия обязуется прекратить поставки оружия своим союзникам в странах, которые считаются "недружественными". Однако указано, что выполнение этого требования является сложным.

Документ отвергает мирные инициативы, направленные на территориальные уступки Украины, в частности - отказ от захваченных территорий в пользу России. Он также категорически отвергает проведение выборов в Украине, в которых не будут участвовать пророссийские партии, и призывает к "демонтажу" нынешнего киевского режима.

Как отмечается, присутствие миротворческих сил в Украине также считается ненужным, поскольку, по мнению России, эти силы будут находиться под "серьезным влиянием Запада". Сохранение большой украинской армии и постоянная поддержка ее оснащения со стороны США неприемлемы для Кремля.

Документ также призывает к дальнейшему дроблению Украины, предлагая создание буферной зоны на северо-востоке страны на границе с Брянской и Белгородской областями России, а также демилитаризованной зоны к югу от Крыма, что повлияет на Одесскую область.