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Россия не заинтересована во временном перемирии, нужен долгосрочный мир, - помощник Путина Ушаков

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Возможно, о перемирии сегодня выступит Путин

Россия не заинтересована во временном перемирии, нужен долгосрочный мир, - помощник Путина Ушаков

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия не заинтересована во временном перемирии в Украине. Ей нужен "долгосрочный мир".

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Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, предложенное временное перемирие в Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных.

"Шаги, которые имитируют мирные действия относительно Украины, никому не нужны", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что РФ якобы стремится к "долгосрочному мирному урегулированию относительно Украины", которое будет учитывать интересы и беспокойство Москвы.

Ушаков также не исключил, что Путин сегодня "выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию".

Как сообщалось, после переговоров в Джидде США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские".

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