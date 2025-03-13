Россия не заинтересована во временном перемирии, нужен долгосрочный мир, - помощник Путина Ушаков
Возможно, о перемирии сегодня выступит Путин
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия не заинтересована во временном перемирии в Украине. Ей нужен "долгосрочный мир".
Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ.
По его словам, предложенное временное перемирие в Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных.
"Шаги, которые имитируют мирные действия относительно Украины, никому не нужны", - заявил Ушаков.
Помощник российского диктатора заявил, что РФ якобы стремится к "долгосрочному мирному урегулированию относительно Украины", которое будет учитывать интересы и беспокойство Москвы.
Ушаков также не исключил, что Путин сегодня "выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию".
Как сообщалось, после переговоров в Джидде США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские".
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность