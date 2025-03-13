Россия не заинтересована во временном перемирии, нужен долгосрочный мир, - помощник Путина Ушаков

Россия не заинтересована во временном перемирии в Украине. Ей нужен "долгосрочный мир".

Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, предложенное временное перемирие в Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных.

"Шаги, которые имитируют мирные действия относительно Украины, никому не нужны", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что РФ якобы стремится к "долгосрочному мирному урегулированию относительно Украины", которое будет учитывать интересы и беспокойство Москвы.

Ушаков также не исключил, что Путин сегодня "выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию".

Как сообщалось, после переговоров в Джидде США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские".