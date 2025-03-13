Путин: Мы согласны на прекращение огня, но на определенных условиях

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

Об это говориться в общении Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для медиа.

"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта.

Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. С американскими коллегами и, возможно, с Трампом", - заявил диктатор России.

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Путин сказал, что есть много вопросов, на которые нужно найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысячи километров фронта.

Также Путина интересует, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".