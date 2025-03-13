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Путин: Мы согласны на прекращение огня, но на определенных условиях

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Путин заявил, что якобы готов обсудить прекращение огня с США

Путин: Мы согласны на прекращение огня, но на определенных условиях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

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Об это говориться в общении Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для медиа.

"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта.

Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. С американскими коллегами и, возможно, с Трампом", - заявил диктатор России.

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Путин сказал, что есть много вопросов, на которые нужно найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысячи километров фронта.

Также Путина интересует, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".

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Источник:
УП
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.03.2025 в 18:35
Так причина конфлікту АГРЕСІЯ ОРДИ! Виведи окупантів та компенсує збитки нанесені Україні! А потім проведи роззброєння, відмовившись від більшості ядерної зброї, та розрашитизацію імперців! І мир відновиться!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
13.03.2025 в 18:35
Так причина конфлікту АГРЕСІЯ ОРДИ! Виведи окупантів та компенсує збитки нанесені Україні! А потім проведи роззброєння, відмовившись від більшості ядерної зброї, та розрашитизацію імперців! І мир відновиться!
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1
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fanatSD (донецк)
13.03.2025 в 18:20
отсоси плешивый .....
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