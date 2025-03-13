Путин: Мы согласны на прекращение огня, но на определенных условиях
Путин заявил, что якобы готов обсудить прекращение огня с США
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
Об это говориться в общении Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для медиа.
"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта.
Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. С американскими коллегами и, возможно, с Трампом", - заявил диктатор России.
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Путин сказал, что есть много вопросов, на которые нужно найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысячи километров фронта.
Также Путина интересует, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".
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