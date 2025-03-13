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Трамп: Заявление Путина о перемирии многообещающее, но не полное

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Трамп отреагировал на заявление Путина

Трамп: Заявление Путина о перемирии многообещающее, но не полное

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

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Об этом пишет Sky News.

"Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно не было завершенным", - сказал Трамп.

Он добавил, что многие детали соглашения уже обсуждены.

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"Мы увидим, соглашается ли Россия, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент. Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно. Я готов говорить с Путиным", – сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что с Украиной обсуждались территориальные вопросы, в том числе, "кому достанется Запорожская АЭС в случае завершения войны".

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Владимир Путин Дональд Трамп война с россией
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.03.2025 в 20:04
Рыжий пытается спрыгнуть любыми путями
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
13.03.2025 в 20:04
Рыжий пытается спрыгнуть любыми путями
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0
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2025 в 19:44
а за что гибли люди
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oda1979 (Запорожье)
13.03.2025 в 20:03
От кого ждешь ответа?
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Goodwin95 (Киев)
13.03.2025 в 20:11
От Зели, от кого еще?
 
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Matachorros (Chicago)
13.03.2025 в 19:28
Что то совсем не верится в эту инфу.
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