Трамп: Заявление Путина о перемирии многообещающее, но не полное
Трамп отреагировал на заявление Путина
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.
Об этом пишет Sky News.
"Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно не было завершенным", - сказал Трамп.
Он добавил, что многие детали соглашения уже обсуждены.
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"Мы увидим, соглашается ли Россия, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент. Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно. Я готов говорить с Путиным", – сказал Трамп.
Кроме того, он заявил, что с Украиной обсуждались территориальные вопросы, в том числе, "кому достанется Запорожская АЭС в случае завершения войны".
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