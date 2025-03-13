Трамп: Думаю, что аннексия Гренландии состоится
Президент США снова заговорил о Гренландии
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии может состояться.
Об этом информирует LIGA.net.
"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", - сказал глава США.
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
Популярное сейчас
- Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Стало известно, где продолжит карьеру экс-бомбардир Кривбасса
- Зеленский: Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские"
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех