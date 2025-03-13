Трамп: Думаю, что аннексия Гренландии состоится

Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии может состояться.

Об этом информирует LIGA.net.

"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", - сказал глава США.

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".