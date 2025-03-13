Зеленский: Путин боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского правителя Владимира Путина относительно 30-дневного перемирия.

Об этом говорится в обращении Зеленского.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо Президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев.

И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", - сказал президент Украины.

Зеленский отмечает, что Путин часто так делает – "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения". По словам президента, все это – очередные российские манипуляции.

Американская сторона говорила о готовности организовать контроль и верификацию перемирия. Президент считает, что это реально обеспечить с американскими и европейскими возможностями.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны", - сказал Зеленский.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.