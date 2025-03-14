Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
Обновленные данные
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1410 оккупантов, 11 бронемашин, 46 артсистем и другую технику.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 891660 (+1410)
- танков - 10313 (+6)
- боевых бронированных машин - 21443 (+11)
- артиллерийских систем - 24455 (+46)
- РСЗО - 1314 (+0)
- средства ПВО - 1103 (+0)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29136 (+153)
- крылатые ракеты - 3121 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40469 (+114)
- специальная техника - 3777 (+0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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