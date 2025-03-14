  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
В тренде

Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

Общие новости

Обновленные данные

Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1410 оккупантов, 11 бронемашин, 46 артсистем и другую технику.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 891660 (+1410)
  • танков - 10313 (+6)
  • боевых бронированных машин - 21443 (+11)
  • артиллерийских систем - 24455 (+46)
  • РСЗО - 1314 (+0)
  • средства ПВО - 1103 (+0)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29136 (+153)
  • крылатые ракеты - 3121 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40469 (+114)
  • специальная техника - 3777 (+0)
По теме
yellow-arrow
Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
yellow-arrow
Зеленский: Путин боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну
yellow-arrow
Маркевич - о Лиге чемпионов: Футбол в исполнении ПСЖ и Барселоны – это просто космос
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости