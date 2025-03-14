США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
Принимаются меры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Об этом
Под ограничения попали нефтяной, газовый и банковский секторы страны-агрессора. Осуществляется это путем дальнейшего ограничения доступа РФ к платежным системам Штатов.
Министерство финансов США отменило 60-дневное исключение, введенное администрацией Байдена в январе, которое позволяло продолжать определенные энергетические транзакции с участием российских банков, попавших под санкции.
Отмечается, что решение со стороны Штатов о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет для других стран покупку российской нефти.
Читайте такжеЗеленский: Путин боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну
Также,
Возобновление использования GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни.
Ранее Associated Press сообщало, что в Украине, вероятно, уже закончились все дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.
Популярное сейчас
- Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
- Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций
- Зеленский: Путин боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность