США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Об этом сообщает CBS News .

Под ограничения попали нефтяной, газовый и банковский секторы страны-агрессора. Осуществляется это путем дальнейшего ограничения доступа РФ к платежным системам Штатов.

Министерство финансов США отменило 60-дневное исключение, введенное администрацией Байдена в январе, которое позволяло продолжать определенные энергетические транзакции с участием российских банков, попавших под санкции.

Отмечается, что решение со стороны Штатов о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет для других стран покупку российской нефти.



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Также, по информации Reuters , США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

Возобновление использования GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни.

Ранее Associated Press сообщало, что в Украине, вероятно, уже закончились все дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.