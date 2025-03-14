ПВО сбило ночью 16 БПЛА - Воздушные силы

В ночь на 14 марта Россия запустила 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



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Подтверждено сбитие 16-ти шахедов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область.