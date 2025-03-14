ПВО сбило ночью 16 БПЛА - Воздушные силы
Заметное уменьшение количества запущенных дронов
Zelenskiy Official
В ночь на 14 марта Россия запустила 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 16-ти шахедов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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