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ПВО сбило ночью 16 БПЛА - Воздушные силы

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Заметное уменьшение количества запущенных дронов

ПВО сбило ночью 16 БПЛА - Воздушные силы

Zelenskiy Official

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В ночь на 14 марта Россия запустила 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 16-ти шахедов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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