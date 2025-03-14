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Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет в России - источники

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Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет в России - источники

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Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 на территории РФ.

Дальнобойные беспилотники поразили две газокомпрессорные станции - "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской.

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

"СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету РФ, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии", - сообщили "Интерфакс-Украина" источники в спецслужбах.

Также в ночь на 14 марта взрывы слышали в Москве, а в Туапсе Краснодарского края загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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