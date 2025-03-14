В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия

Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы в случае объявления 30-дневного прекращения огня на фронте.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию La Repubblica.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна за такой короткий срок. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели, чтобы обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.

Ответ Путина неоднозначен. С одной стороны, он говорит: «Конечно, это ясно, это необходимо», но с другой стороны, он продолжает говорить, что есть нюансы. И они стирают саму идею перемирия.

Стало понятно, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что Москва нарушает все договоренности. Саммит поставил ее в положение, когда придется прояснить ситуацию. Посмотрим", - подытожил Подоляк.