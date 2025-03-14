В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
Позиция ясна
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Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы в случае объявления 30-дневного прекращения огня на фронте.
Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию La Repubblica.
"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна за такой короткий срок. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели, чтобы обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.
Ответ Путина неоднозначен. С одной стороны, он говорит: «Конечно, это ясно, это необходимо», но с другой стороны, он продолжает говорить, что есть нюансы. И они стирают саму идею перемирия.
Стало понятно, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что Москва нарушает все договоренности. Саммит поставил ее в положение, когда придется прояснить ситуацию. Посмотрим", - подытожил Подоляк.
Военное положение в Украине было введено с 24 февраля 2022 года. В последний раз оно было продлено до 9 мая 2025 года.
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