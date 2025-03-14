Генсек НАТО: Вступление Украины в Альянс больше не рассматривается
Важное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не рассматривается.
Во время интервью Bloomberg Рютте спросили, действительно ли президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это он ответил: "Да".
Также, по словам Рютте, отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы".
"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией.
Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - считает генсек Альянса.
Читайте такжеВ ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
Популярное сейчас
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Комментарии 2