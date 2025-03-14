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Генсек НАТО: Вступление Украины в Альянс больше не рассматривается

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Генсек НАТО: Вступление Украины в Альянс больше не рассматривается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не рассматривается.

Во время интервью Bloomberg Рютте спросили, действительно ли президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это он ответил: "Да".

Также, по словам Рютте, отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы".

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией.

Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - считает генсек Альянса.

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Украина НАТО Марк Рютте война с россией
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Cerega15 (Херсон)
14.03.2025 в 16:11
Никогда и не рассматривали всерьёз, это сказки для наивных.
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Комментарии 2
Cerega15 (Херсон)
14.03.2025 в 16:11
Никогда и не рассматривали всерьёз, это сказки для наивных.
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0
1
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Spokoyno (Київ)
14.03.2025 в 15:34
На жаль багато політиків не розуміє, що наразі орді кортить щоб Україна була ПРОТИ НАТО! А всі ці загравання з "мавпою з гранатою" ... ядерною дають рашистам зациклюватися на своєму маренні! І цей "гордіїв вузол" можно лише розробити прийнявши Україну до НАТО! Тільки тоді ординці заспокояться та поволі почнуть розуміти своє місце!
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