Генсек НАТО: Вступление Украины в Альянс больше не рассматривается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не рассматривается.

Во время интервью Bloomberg Рютте спросили, действительно ли президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это он ответил: "Да".

Также, по словам Рютте, отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы".

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией. Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - считает генсек Альянса.

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