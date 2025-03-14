В Одессе неизвестный застрелил известного активиста Ганула
Глава МВД Игорь Клименко взял расследование под личный контроль
фото из свободных источников
В Приморском районе Одессы неизвестный убил мужчину, выстрелив в него.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30.
Стрелок с места преступления сбежал. Пострадавший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже", - говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, убили активиста, волонтера, блогера, руководителя ОО "Уличный фронт" и участника Революции Достоинства Демьяна Ганула.
Глава МВД Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству сказал: Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления.
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