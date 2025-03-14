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В Одессе неизвестный застрелил известного активиста Ганула

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Глава МВД Игорь Клименко взял расследование под личный контроль

В Одессе неизвестный застрелил известного активиста Ганула

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Приморском районе Одессы неизвестный убил мужчину, выстрелив в него.

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Об этом сообщила полиция Одесской области.

"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30.

Стрелок с места преступления сбежал. Пострадавший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже", - говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, убили активиста, волонтера, блогера, руководителя ОО "Уличный фронт" и участника Революции Достоинства Демьяна Ганула.

Глава МВД Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству сказал: Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления.

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amigoalex
14.03.2025 в 16:51
Какой чудесный день сегодня
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Комментарии 1
amigoalex
14.03.2025 в 16:51
Какой чудесный день сегодня
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