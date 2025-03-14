Путин передал Трампу свое предложение о прекращении огня, - Reuters
В Кремле якобы видят "основания для осторожного оптимизма"
Getty Images / Global Images Ukraine
Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Путин передал Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня в Украине. Оно было отправлено через специального посланника Трампа (вероятно, речь идет о Стиве Уиткоффе - ред.).
Как пишет издание, ссылаясь на заявление российской стороны, в Кремле видят "основания для "осторожного оптимизма" относительно того, что соглашение может быть достигнуто".
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Президент США заявил, что хочет, чтобы Москва и Киев договорились о скором прекращении огня, чтобы приостановить боевые действия в конфликте, который, как он предупредил, может перерасти в Третью мировую войну и уже стоил много жизней с обеих сторон.
В пятницу Трамп вновь призвал Россию подписать и завершить "соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании", заявив, что он выведет США из того, что он назвал "настоящим "беспорядком" в отношениях с Россией".
Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.
Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.
Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.
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