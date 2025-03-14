Федецкий: Зеленский - красавчик. А Трамп - ну что сказать? Хер на него

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказал свою поддержку президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Зеленский – красавчик. Вот кто бы что не говорил. Он должен Трампа… Не хочу выражаться… Он приехал – "почему" вы не в костюме? Люди, вы что, дебилы? В Украине каждый день гибнут люди, а вы говорите про костюм? Пришли какие-то дилетанты с тем Венсом… Но плюс в том, что Европа встряхнулась. Что понимают, что после Украины Европа может быть следующей.

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Трамп, ну что сказать? Хер на него, мы прошли и худшие времена. Он страшный манипулятор, бизнесмен, своеобразный.

Я с Зеленским давно знаком, еще до его президентства. Внешнюю политику он классно делает, защищая Украину. Общаясь с нашими защитниками, могу сказать, что они про него классного, хорошего мнения. А эти люди, которые хотят развалить ситуацию изнутри, раскачивая ситуацию, говорят про выборы… При Зеленском война началась, при нем должна и закончиться. А при военном положении выборы проводить нельзя, согласно Конституции. Зеленский должен все это закончить. Нам нужно объединиться, быть вместе", - сказал Федецкий.