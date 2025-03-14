Зеленский: Курская операция ВСУ свою задачу выполнила
Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась
Getty Images/Global Images Ukraine
Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.
По словам президента, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.
"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска", - отметил Зеленский.
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Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.
"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - подытожил он.
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