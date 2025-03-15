Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
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Вечер украинца. Дженоа побеждает Лечче благодаря результативным действиям Малиновского
Руслан впервые после долгого перерыва вышел в старте "Дженоа". Украинцу удалось записать в свой актив две великолепные голевые передачи. На старте второго тайма хавбека заменили, после чего "грифоны" пропустили один мяч, но победу таки одержали - 2:1. После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 7.9 и 7.7 соответственно.
Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии
Сборная Бразилии объявила об изменениях в составе на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины. Из-за травм из команды выбыли Данило из "Фламенгу", Эдерсон из "Манчестер Сити" и Неймар из "Сантоса". Тренерский штаб вызвал на замену Сандро из "Фламенгу", Эндрика из мадридского "Реала" и Лукаса Перри из "Лиона".
"Он для меня неприкосновенный", - тренер Жироны высказался о конкуренции на позиции Цыганкова
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о конкуренции в команде на позиции правого вингера между Ясером Асприльей и Виктором Цыганковым: "Асприлья хорошо работает на тренировках, но его позиция очень похожа на позицию Виктора, и для меня он неприкосновенен. Я ищу, как их объединить, но задача обоих состоит в том, чтобы смещаться в середину".
С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной
Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил список из 26 футболистов на матчи плей-офф Лиги наций против сборной Украины. В список попал вратарь "Реала" Тибо Куртуа, который не играл за национальную команду с июня 2023 года. Полная заявка - по ссылке выше. Напомним, что матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20-го и 23-го марта.
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Ключевой защитник Ливерпуля пропустит финал Кубка лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что ключевой защитник "Ливерпуля" пропустит финал Кубка лиги. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:1, пен. 1:4) защитник "красных" Трент Александер-Арнольд получил травму на 73-й минуте. Ибраима Конате также не смог сыграть матч до конца.
Сборная Украины U-21 назвала состав на матчи против Словении и Польши
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав команды на товарищеские поединки, которые состоятся в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21). Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Украины начнется 17 марта и продлится до 25-го, во время которого команда проведет два контрольных матча: 21 марта со Словенией и 25 марта с Польшей. Полная заявка - по ссылке выше.
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