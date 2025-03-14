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Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц

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Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти РФ"

Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

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Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает The Hill.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти РФ".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из России, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к России и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

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Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
14.03.2025 в 23:43
Ці рєшали готові злити пів України заради політичних рейтингів і Нобелівської премії миру Трампу
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Комментарии 4
Будєм разбіратся (Київ)
14.03.2025 в 23:43
Ці рєшали готові злити пів України заради політичних рейтингів і Нобелівської премії миру Трампу
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CVK1993 (Рівне)
14.03.2025 в 23:40
Скажу толерантно. Невідомо, як би склалася ситуація на сході України, якби звідти не були зняті найкращі українські бригади,які відправили на Курщину. І якби туди була направлена вся та зброя, яка була на Курщині. Не забувайте, що для оборони на підготовлених рубежах потрібно менше військових ніж для наступу.
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Romanik2806 (Киев)
14.03.2025 в 23:28
В чому проблема віддайте Аляску Росії. Віддайте Гренландію наприклад Данії. Що так не підходить вам миротворці?
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Будєм разбіратся (Київ)
14.03.2025 в 23:40
Гренландія і без того належить Данії ;)
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