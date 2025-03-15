Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?
Уничтоженной техники в списке тоже немало
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранили 1180 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 245 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 892840 (+1180) человек,
- танков ‒ 10315 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 24483 (+28) ед,
- РСЗО – 1315 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97),
- крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40571 (+102) ед,
- специальной техники – 3777 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии. Известна причина
- Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц
- Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом
- Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн