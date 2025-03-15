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Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?

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Уничтоженной техники в списке тоже немало

Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранили 1180 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 245 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 892840 (+1180) человек,
  • танков ‒ 10315 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 24483 (+28) ед,
  • РСЗО – 1315 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97),
  • крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40571 (+102) ед,
  • специальной техники – 3777 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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